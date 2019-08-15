Началась работа над третьей частью фильма "Приключения Паддингтона"

Подробности сюжета пока не раскрываются.

Представители кинокомпании Studiocanal заявили о начале работ над третьей частью фильма "Приключения Паддингтона". Авторы франшизы обещают подойти к процессу съемок "с предельным мастерством и вниманием". Об этом сообщает Variety.

Подробности сюжета пока не раскрываются. Известно лишь то, что у триквела будет другой режиссер. Пол Кинг, который снял первые две части, выступит в этот раз в роли продюсера. На данный момент режиссер занят съемками приквела фильма "Чарли и шоколадная фабрика".

Не трудно догадаться, что в центре сюжета будут новые приключения медвежонка по имени Паддингтон, который приехал в Лондон из дремучего Перу. Сроки выхода триквела пока не сообщаются.

Ранее мы писали, что в прокат вышла экранизация сказки "Конек-Горбунок".

Фото: кадр из фильма "Приключения Паддингтона 2"