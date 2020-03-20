Netflix выпустил аниме-фильм по "Видоизмененному углероду"

Производством проекта занималась студия Anima.

Стриминговый сервис Netflix выпустил полнометражный аниме-фильм, созданный на основе сериала "Видоизмененный углерод". Лента доступна с английской или японской дорожкой и русскими субтитрами. Об этом сообщает DTF.

Действие разворачивается на Земле XXVII века. Люди научились сгружать свое сознание и личность из одного тела в другое. Этот мир стал идеальным для преступников, полицейских и армии, но вряд ли для бывшего спецназовца Такеши Ковача. Его нанял миллиардер Бэнкрофт, чтобы расследовать гибель одного из своих тел. Внешне – явное самоубийство, но Бэнкрофт считает себя неспособным на такой поступок. Воспоминания о последних минутах его жизни уничтожены метким выстрелом в запоминающее устройство.

Производством проекта занималась студия Anima. Сценарий для аниме написал Даи Сато, известный по работе над "Призраком в доспехах: Синдром одиночки" и "Ковбой Бибоп". Режиссером-постановщиком стал Дзё Накадзима.

Второй сезон сериала "Видоизмененный углерод" вышел на Netflix в конце февраля. Роль Такеши Ковача исполнил актер Энтони Маки, известный по съемкам в "Мстителях".

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