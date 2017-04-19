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Netflix снимет мультсериал по кинофраншизе "Форсаж"
Сегодня, 15:33
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Alena_Zinovieva
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Netflix снимет мультсериал по кинофраншизе "Форсаж"

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Дата выхода проекта на экраны пока неизвестна.

Netflix подписал соглашение с DreamWorks Animation о съемках анимационного сериала по кинофраншизе "Форсаж". Исполнительными продюсерами мультфильма будут продюсеры полнометражных фильмов "Форсаж" Вин Дизель, Нил Моритц и Крис Морган. Об этом сообщает Deadline.com.

По словам продюсеров, мультфильм расскажет о двоюродном брате Доминика Тони Торетто. Он внедрится в преступную банду, занимающуюся организацией гоночных соревнований. Дата выхода проекта на экраны пока неизвестна.

Ранее мы писали, что киностудия имени Горького хочет создать 3D-мультфильм про Кощея Бессмертного.

Фото: Instagram / vindiesel

Теги: netflix , вин дизель , доминик торетто , новый мультсериал , форсаж
Категории: Лента новостей Мировые новости Культура Кино

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