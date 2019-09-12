Netflix случайно раскрыл дату выхода "Ведьмака"

Netflix сообщил, что до выхода сериала осталось 97 ночей.

Кинокомпания Netflix случайно раскрыла дату премьеры сериала "Ведьмак". В Twitter Netflix появилось сообщение с количеством ночей до ближайшей премьеры.

Netflix сообщил, что до выхода осталось 97 ночей, то есть премьера экранизации серии романов Анджея Сапковского ожидается 17 декабря. Сообщение из соцсети мгновенно удалили, но было поздно, так как поклонники сериала стали распространять данную информацию.

В сериале пойдет рассказ о мутанте, который промышляет убийством чудовищ. Главную роль в сериале "Ведьмак" исполнил Генри Кавилл.

Ранее предполагалось, что премьера состоится 1 ноября.

Видео: YouTube/ Александр Малометов