Премьера состоится 17 ноября.

Netflix представил трейлер аниме-сериала "Скотт Пилигрим жмет на газ", снятого по одноименной серии комиксов. Режиссером выступил Эдгар Райт, который является автором оригинального фильма "Скотт Пилигрим против всех".

Сюжет аниме-сериала повторит события оригинального фильма. Главный герой по имени Скотт Пилигрим влюбляется в девушку Рамону Флауэрс, но ему предстоит победить ее злых бывших, чтобы встречаться с ней.

В озвучке приняли участие Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстэд, Киран Калкин, Крис Эванс и другие. Премьера сериала состоится 17 ноября.

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Видео: YouTube / Netflix