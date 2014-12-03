Премьера состоится 17 ноября.

Netflix представил трейлер аниме-сериала "Скотт Пилигрим", снятого по одноименной серии комиксов. Режиссером выступил Эдгар Райт, который является автором оригинального фильма "Скотт Пилигрим против всех".

Подробности сюжета не уточняются. Известно, что персонажей сериала озвучат актеры, которые сыграли их в фильме. В озвучке примут участие Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстэд, Киран Калкин, Крис Эванс и другие. Премьера состоится 17 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер полнометражного мультфильма "Доктор Динозавров".

Видео: YouTube / Netflix