Netflix представил тизер второго сезона "Аркейна"

Премьера состоится в ноябре 2024 года.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер второго сезона мультсериала "Аркейн". Проект снят по мотивам популярной игры League of Legends.

Сюжет продолжит историю сестер Вай и Джинкс, а также других чемпионов из "Лиги легенд". В опубликованном тизере показали химика Синджеда во время процесса переливания крови, а также подвешенного монстра.

Второй сезон "Аркейна" выйдет в ноябре 2024 года.

Ранее мы сообщали, что появился трейлер мюзикла "Дрянные девчонки".

Видео: YouTube / Netflix