Netflix представил тизер второго сезона "Аркейна"

Стриминговый сервис Netflix представил тизер второго сезона мультсериала "Аркейн". Проект снят по мотивам популярной игры League of Legends.
Сюжет продолжит историю сестер Вай и Джинкс, а также других чемпионов из "Лиги легенд". В опубликованном тизере показали химика Синджеда во время процесса переливания крови, а также подвешенного монстра.
Второй сезон "Аркейна" выйдет в ноябре 2024 года.
Ранее мы сообщали, что появился трейлер мюзикла "Дрянные девчонки".
Видео: YouTube / Netflix
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