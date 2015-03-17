Netflix представил тизер военной драмы "На западном фронте без перемен"

Netflix представил тизер фильма "На западном фронте без перемен" режиссера Эдварда Бергера. Картину сняли по одноименному произведению писателя Эриха Марии Ремарка.
В опубликованном тизере есть отсылка к началу романа: "Это не обвинение, не исповедь. И меньше всего приключение". Фильм расскажет об истории немецкого солдата Пауля и его товарищей, которые пошли добровольцами на Первую мировую войну.
"На западном фронте без перемен" выйдет на Netflix 28 октября. Ожидается, что картина будет представлена от Германии на церемонии Оскар-2023.
Ранее мы сообщали, что Охлобыстин снимет фильм о жителях Донецка.
Видео: YouTube / Netflix
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