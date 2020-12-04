Netflix представил тизер спин-оффа "Бумажного дома" про персонажа Берлина

Мировая премьера состоится в декабре 2023 года.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер сериала "Берлин", который является спин-оффом "Бумажного дома". Режиссерами проекта выступили Давид Баррокаль, Джеффри Каупер и Альберт Пинто.

Сюжет расскажет историю грабителя Андреса де Фонойоса, известного также как Берлин. События развернутся в Париже, где главный герой и его помощники постараются за один день провести ограбление на сумму 44 млн евро.

Главную роль сыграл Педро Алонсо. Мировая премьера состоится в декабре 2023 года.

Ранее Netflix представил тизер второго сезона "Игры в кальмара".

Видео: YouTube / Netflix