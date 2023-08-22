Netflix показал короткий ролик из "Мятежной Луны" Зака Снайдера

Релиз картины состоится 22 декабря.

Стриминговый сервис Netflix показал короткий ролик из фильма "Мятежная Луна" режиссера Зака Снайдера. Его опубликовали в социальных сетях.

Сюжет фильма разворачивается вокруг мирной колонии на краю Галактики, которой начинает угрожать армия тирана Балисария. Жители посылают девушку с загадочным прошлым за помощью на другие планеты, чтобы спасти свои жизни.

Полноценный тизер "Мятежной Луны" выйдет сегодня, 22 августа. Релиз картины состоится 22 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер боевика "Фриланс" с Джоном Синой.

Видео: netflix.com