Опубликован трейлер мультфильма "Путешествие на Луну" от Netflix

Премьера на стриминговом сервисе запланирована на 23 октября.

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что в сети появился трейлер мультфильма "Путешествие на Луну". Видео опубликовано на YouTube-канале Netflix .

"Путешествие на Луну" является приключенческим мюзиклом. В сюжете история о девочке, которая строит ракету, чтобы отправиться на Луну. Она намерена доказать своему отцу, что легендарная богиня Луны из сказок ее погибшей матери действительно существует.

Режиссером анимации выступил Глен Кин. Эта лента является его дебютной работой. Известно, что ранее он трудился как аниматор над оригинальными мультфильмами Disney.

Премьера мультфильма состоится на стриминговом сервисе запланирована на 23 октября.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился первый трейлер мультфильма "Семейка Крудс: новоселье".

Видео:Netflix/YT