Netflix объявил о старте съемок сериала с Петровым в России

Александр Петров исполнит главную роль во втором по счету российском сериале для Netflix. Об этом сообщила пресс-служба стримингового сервиса.
Шоураннером выступит режиссер сериала "Чики" Эдуард Оганесян. Проект станет психологической драмой о пути к искуплению.
Сюжет расскажет об известном человеке, чья роскошная жизнь рушится после того, как он становится виновником преступления. Теперь героя ждет череда испытаний, а путь к искуплению окажется долгим и трудным.
Продюсированием проекта займутся Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов и др. Сериал выйдет на Netflix и будет транслироваться во всем мире.
Ранее мы писали, что сериал "Игра в кальмара" продлили на второй сезон.
Фото: Instagram / actorsashapetrov
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