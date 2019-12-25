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Netflix объявил о старте съемок сериала с Петровым в России
Сегодня, 10:34
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Netflix объявил о старте съемок сериала с Петровым в России

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Проект станет психологической драмой о пути к искуплению.

Александр Петров исполнит главную роль во втором по счету российском сериале для Netflix. Об этом сообщила пресс-служба стримингового сервиса.

Шоураннером выступит режиссер сериала "Чики" Эдуард Оганесян. Проект станет психологической драмой о пути к искуплению.

Сюжет расскажет об известном человеке, чья роскошная жизнь рушится после того, как он становится виновником преступления. Теперь героя ждет череда испытаний, а путь к искуплению окажется долгим и трудным.

Продюсированием проекта займутся Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов и др. Сериал выйдет на Netflix и будет транслироваться во всем мире.

Ранее мы писали, что сериал "Игра в кальмара" продлили на второй сезон.

Фото: Instagram / actorsashapetrov

Теги: netflix, александр петров
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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