Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik

Сейчас в компании решают вопрос продолжения функционирования заводов и сохранения заработной платы сотрудников.

Швейцарская компания Nestle перестанет продавать в России KitKat и Nesquik и приостановит их производство. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление, полученное по электронной почте.

В тексте письма сказано, что компания будет сосредоточена на предоставлении продуктов первой необходимости в России: детском, медицинском и больничном питании. Руководство Nestle не намерено получать прибыль с российского рынка. Это соответствует целям и ценностям компании. Сейчас в компании решают вопрос продолжения функционирования заводов и сохранения заработной платы сотрудников.

Ранее мы сообщили, что Песков призвал не драматизировать отъезд из России некоторых звезд.

Фото: www.flickr.com/photos/nestle