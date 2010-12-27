Несправедливо уволенный сотрудник СПбГУ отсудил у вуза деньги и свою должность

Суд поддержал мужчину.

Василеостровский районный суд Петербурга признал увольнение сотрудника ФГБОУ ВО СПбГУ Игоря Коровина незаконным. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города. Суд постановил восстановить мужчину на работе и выплатить ему зарплату за время вынужденного отсутствия, а также компенсировать моральный вред.

Коровин работал в СПбГУ с 2009 года в качестве инженера охраны труда в Главном Управлении, занимающимся документооборотом и трудовыми отношениями. Четыре года спустя он стал замначальника отдела охраны труда в Управлении Ректората. Уволили Коровина в минувшем июне за прогулы без уважительных причин, а месяцем ранее специалист одного из технических отделов университета Ташбаев заявил, что Коровин избил его в рабочее время. Ташбаев зафиксировал побои в травмпункте и обратился в полицию. Комиссия вуза признала, что поведение Коровина несовместимо со статусом сотрудника университета.

Коровин признал, что конфликт действительно случился, но просил не увольнять. Согласно решения суда, в его пользу выплатят почти 314 тысяч рублей пропущенной зарплаты и компенсацию в 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что родственники погибших сотрудников "Горэлектротранса" получили 6 миллионов рублей компенсации.

Фото: СПбГУ / "ВКонтакте"