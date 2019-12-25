Несовершеннолетний осколком бутылки порезал петербуржца в центре города

Потерпевшего увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В воскресенье, 11 октября, в дежурную часть полиции Петербурга через службу "112" поступила информация о нападении на 19-летнего парня в центре города. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле дома №1 на Большой Конюшенной улице. Потерпевшего увезли в Мариинскую больницу в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали ножевое ранение шеи с повреждением сосудов, острую кровопотерю, геморрагический шок.

По подозрению в совершении преступления задержан 17-летний парень, который нигде не учится и не работает. С места происшествия изъяли видеозапись. Задержанного опросили и отпустили.

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Фото: pixabay.com