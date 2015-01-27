Несколько станций метро не будут работать в новогоднюю ночь в Петербурге

Piter.tv публикует полный перечень.

В новогоднюю ночь некоторые вестибюли и станции метро будут закрыты, рассказали в паблике "Петербургское метро" в соцсести "Вконтакте". Piter.tv публикует полный перечень.

Так, для пассажиров будут закрыты:

— вестибюль 1 станции "Проспект Ветеранов";

— вестибюль 2 станции "Ленинский проспект";

— вестибюль 1 станции "Девяткино";

— вестибюль 2 станции "Невский проспект";

— вестибюль 1 станции "Московская";

— вестибюль 2 станции "Проспект Славы";

— вестибюль 1 станции "Дунайская";

— вестибюль 1 станции "Зенит";

— станция "Технологический институт 1";

— станция "Площадь Александра Невского 2";

— станция "Достоевская";

— станция "Чернышевская".

Отметим, что 1 января с 00:00 до 04:30 и 7 января с 02:00 до 04:30 7 января нельзя будет активировать интернет-платежи и купить БСК. Жетоны можно будет приобрести только за наличные.

Напомним, что в новогоднюю ночь будет работать 31 маршрут наземного транспорта. Среди них:

20 автобусных (№ 2, 3, 13, 77, 100, 101А, 115А, 120, 145А, 186, 190, 193, 196, 197, 204Э, 211, 239, 271, 290, 397);

6 троллейбусных (№ 2, 13, 14, 23, 31, 46);

5 трамвайных (№ 7, 43, 55, 60, 100).

В рождественскую ночь в городе будут курсировать девять маршрутов наземного транспорта:

7 автобусных (№ 8, 12, 77, 93, 133, 239, 271);

2 троллейбусных (№ 23, 46).

Напомним, что пассажиров автобуса №24 до 30 декабря будет возить Дед Мороз. "Везёт в Новый год" – традиционная акция, которую проводит ГУП "Пассажиравтотранс" в преддверии новогодних праздников, чтобы подарить позитивные эмоции пассажирам общественного транспорта. Праздничный автобус будет курсировать с 26 по 30 декабря. На одном из его окон размещён маршрутоуказатель с праздничными пожеланиями. Петербуржцам также предложили сделать фото автобуса и разместить его на официальной странице ВКонтакте. Автор лучшего снимка получит проездной билет "Подорожник" с ресурсом в 2023 рубля. Итоги конкурса будут подведены 13 января 2023 года.

Ранее петербуржцам посоветовали готовиться к "настоящим" дождям в новогоднюю ночь. По данным Михаила Леуса, атлантические циклоны принесут 31 декабря и 1 января на северо-запад страны мощную волну атлантического тепла.

Фото: Piter.tv