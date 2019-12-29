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Нескольких участников марша памяти Бориса Немцова в Петербурге задержали
Сегодня, 13:50
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Arinablinova

Нескольких участников марша памяти Бориса Немцова в Петербурге задержали

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Двое из них выругались на полицейских.

В субботу, 29 февраля, на марше памяти Бориса Немцова задержали четверых участников акции. Это стало известно благодаря информации от очевидцев из "Группы помощи задержанным".

Согласно сообщениям, двое из попавших в автозак, выругались в адрес полицейских. 

Ранее корреспонденты "Фонтанки" упоминали, что на мероприятии должны были находится около 800 сотрудников Росгвардии, а также автозаки и бронеавтомобиль "Тигр", которые, судя по номерам, привезли из Петрозаводска.

Ранее мы писали, что в Петербурге начался согласованный марш памяти Бориса Немцова

Фото: Piter.tv

 

Теги: борис немцов, задержание, марш памяти
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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