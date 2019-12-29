Нескольких участников марша памяти Бориса Немцова в Петербурге задержали

В субботу, 29 февраля, на марше памяти Бориса Немцова задержали четверых участников акции. Это стало известно благодаря информации от очевидцев из "Группы помощи задержанным".
Согласно сообщениям, двое из попавших в автозак, выругались в адрес полицейских.
Ранее корреспонденты "Фонтанки" упоминали, что на мероприятии должны были находится около 800 сотрудников Росгвардии, а также автозаки и бронеавтомобиль "Тигр", которые, судя по номерам, привезли из Петрозаводска.
Ранее мы писали, что в Петербурге начался согласованный марш памяти Бориса Немцова
Фото: Piter.tv
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