На Купчинской ликвидировали несанкционированный ёлочный базар

На протяжении недели рейды продолжатся.

Несанкционированный елочный базар ликвидировали во Фрунзенском районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Во Фрунзенском районе прошел рейд по выявлению и пресечению нелегальных елочных базаров. В ходе мероприятия была выявлена точка незаконной торговли на Купчинской улице. Было составлено два протокола, а точку продажи ликвидировали.

На протяжении недели рейды продолжатся. По поручению главы администрации Фрунзенского района будет усилен контроль за местами продажи ёлок и еловых веток.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, как выбрать новогоднюю елку.

Фото: пресс-служба администрации Фрунзенского района