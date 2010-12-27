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На Купчинской ликвидировали несанкционированный ёлочный базар
Сегодня, 11:04
29
nastya960

На Купчинской ликвидировали несанкционированный ёлочный базар

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На протяжении недели рейды продолжатся.

Несанкционированный елочный базар ликвидировали во Фрунзенском районе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Во Фрунзенском районе прошел рейд по выявлению и пресечению нелегальных елочных базаров. В ходе мероприятия была выявлена точка незаконной торговли на Купчинской улице. Было составлено два протокола, а точку продажи ликвидировали.

На протяжении недели рейды продолжатся. По поручению главы администрации Фрунзенского района будет усилен контроль за местами продажи ёлок и еловых веток.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, как выбрать новогоднюю елку.

Фото: пресс-служба администрации Фрунзенского района

Теги: елки, купчинская, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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