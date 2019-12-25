Нерпы Крошик и Шлиссик поздравляют всех с Новым годом

В наступающем году специалистов ждет новый сезон, новые вызовы и много работы. Команда Фонда друзей балтийской нерпы и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" уже сейчас начали подготовку к сезону 2023 года.

Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы, специализированный комплекс которого находится на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино, подвели итоги года. Петербургский Водоканал и основатели Фонда Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская благодарят всех, кто поддерживает работу по сохранению редких обитателей Балтики и Ладоги. К поздравлениям присоединилась постоянные жители центра Крошик и Шлиссик.

За сезон в 2022 году в центре удалось спасти 8 ластоногих детенышей. Он завершился 18 июля, когда в дикую природу вернулся последний пациент Октябрик – нерпенок, найденный на Октябрьской набережной.

Необычным для Фонда в этом году стал выпуск в Ладогу нерп Обухова и Аптекаря. Имена двум питомцам выбирали петербуржцы. Участникам голосования приглянулась идея назвать малышей в честь мест, где они были найдены.

В наступающем году специалистов ждет новый сезон, новые вызовы и много работы. Команда Фонда друзей балтийской нерпы и ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" уже сейчас начали подготовку к сезону 2023 года.

Молодежь Водоканала 28 декабря подготовила уличные бассейны центра для переезда в них Крошика и Шлиссика этой зимой. Участники убрали снег и лед из бассейнов и с прилегающих дорожек.

Фото: Водоканал