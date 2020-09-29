Нерпенку Шлиссику ищут новый дом

Шлиссик не хочет жить в Ладоге.

Самец ладожской нерпы Шлиссик, которого спасли весной и доставили в Центр помощи морским млекопитающим, ищет новый дом. Ручной нерпенок не сможет остаться в Репино и сейчас специалисты ищут подходящее место для его содержания. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев.

Вячеслав Алексеев отметил, что Шлиссик не хочет жить в Ладоге, об этом известили регулятор Роспотребнадзора. Поэтому судьба нерпы сейчас решается, ему ищут место содержания.

В центре его содержать не сможем, потому что центр создавался под другие задачи. Как Крошик жить здесь он не будет. Вячеслав Алексеев

При этом взаимоотношения с Крошиком у Шлиссика не сложились. Крошик считает себя человеком и не любит общаться с другими нерпами. А Шлиссик его постоянно донимает, их даже пришлось расселить по разным бассейнам.

Шлиссика подобрали этой весной в районе Шлиссельбурга. К середине лета он окреп и 31 июля в ладожских шхерах его выпустили на волю. Уже в августе нерпенок вернулся к людям.

Видео: vk.com/sealrescue