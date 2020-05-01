Жителей Петербурга порадовали видео на котором нерпа играет с мячом

В ролике можно заметить нерпу, которую ранее спасли недалеко от поселка Дубровка.

В пятницу, 1 мая, сотрудники "Фонда друзей балтийской нерпы" поделились видеозаписью со своей подопечной на официальной странице фонда в социальной сети "Вконтакте".

В ролике нерпа, которую ранее спасли недалеко от поселка Дубровка, плещется в воде и играет с большим голубым мячом. В комментариях отметили, что в природе нерпы обычно играют со своими матерями или соломинками, найденными рядом с местом обитания.

Ранее мы писали, что в лесу у Финского залива нашли ослабшего и поклеванного птицами серого тюлененка.

Видео: vk.com/sealrescue