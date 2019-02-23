Выставка петербургского художника Юлии Сопиной «Нерожденные дети» объединяет в одном пространстве несколько на первый взгляд не связанных тем - советские пропагандистские фотографии 1950-х годов, оперу и скульптуры эпохи ренессанса. Графика Сопиной основана на ретро снимках двадцатого века. Сделанные в детских садах и на физкультурных мероприятиях фотоиллюстрации советского времени погружают в любяще-удушающие объятия общества через фиксацию одинаковости поз, мимики, жестов, переживаемых эмоций. Строгое

НЕРОЖДЕННЫЕ ДЕТИ: выставка Юлии Сопиной в Новом музее АРТЛИКБЕЗ № 194 арт-гид: Вадим Климов, оператор: Андрей Кузькин музыка: StrangeZero Санкт-Петербург, 18 февраля 2019 #артликбез #петербург #искусство #живопись #арт #дети #сопина #новыймузей #авангард #спб