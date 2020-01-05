С начала года у Московского вокзала выявлено почти 43 тыс. нарушений правил стоянки

Таким образом, правило стоянки в районе площади Восстания нарушают более 150 раз за день.

За первые 9 месяцев 2023 года камера на Лиговском проспекте зафиксировала 42,8 тыс. нарушений правил парковки и стоянки у Московского вокзала. Об этом сообщила пресс-служба комтранса Северной столицы.

Таким образом, правило стоянки районе площади Восстания нарушают более 150 раз за день. Столько машин в сутки останавливаются под запрещающим знаком.

Всего с января по октябрь было вынесено 42 800 постановлений о нарушении правил стоянки. Водители должны будут заплатить за нарушения 3 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы оформили почти 43 тыс. парковочных разрешений.

Фото: Piter.TV