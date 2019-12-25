Непогода сковала Петербург в 7-балльные пробки

Некоторые автомобилисты оказались не готовы к снегу.

В Петербурге выпал первый снег. Некоторые автомобилисты оказались совершенно не готовы к таким сюрпризам погоды. Город сковали 7-балльные пробки из-за многочисленных аварий и ремонтных работ. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Особенно плотно сейчас возле станции метро "Новочеркасская". Малоохтинский, Заневский и Новочеркасский проспекты, улица Стахановцев и Зольная улица окрасились в ярко-красный цвет.

Кроме того, автомобилисты стоят в огромной пробке возле Финляндского вокзала, а именно на участке Арсенальной набережной, улице Академика Лебедева и Пироговской набережной.

Также многокилометровый затор затруднил движение на Ленинском проспекте, проспекте Народного Ополчения, Кубинской и Краснопутиловской улицах.

В красный окрасилась карта города на Софийской улице и на участке КАД от 78 до 83 км.

Ранее мы писали, что мокрый снег и дожди пройдут в Петербурге 19 октября.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"