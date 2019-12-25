Неплательщик алиментов в Петербурге лишился автомобиля и пересел на самокат

Мужчина задолжал перед своим маленьким сыном крупную сумму.

Петербуржец, пытавшийся противостоять судебным приставам, не смог отвоевать автомобиль и пересел на самокат. Как рассказали в пресс-службе УФССП по Петербургу, мужчина оказался злостным неплательщиком алиментов.

Приставы возбудили против горожанина производство, согласно которому четверть его доходов должны передаваться семилетнему сыну. Мужчина не торопился исполнять судебное решение и даже попытался оспорить принятую в отношении него меру о временном ограничении на пользование автомобилем. Задолженность перед ребенком на тот момент уже составила 125 тысяч рублей, а бывшая супруга отметила, что свои доходы работающий неофициально мужчина скрывает. Зарплату должник отстоял в суде, но вернуть право на машину не смог.

В итоге должник приехал в районный отдел УФСПП на самокате, заявив, что не пользуется автомобилем во имя соблюдения закона. Кроме того, мужчина рассказал об устройстве на новую работу и готовность перечислять сыну больше денег. Приставы контролируют соблюдение обещаний мужчины.

Ранее мы рассказывали, что петербургские судебные приставы помогли задержать похитителя алкоголя и мяса.

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