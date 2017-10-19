Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 15:14
0
MShaffter
280
Код вставки плеера

Необычное ДТП в США: В Санкт-Петербурге самолет сел на дорогу и снес автомобили

0
 
 

Появилось видео и фото с места происшествия.

Накануне, 18 октября, в Санкт-Петербурге штата Флорида в США произошло необычное дорожно транспортное ДТП с участием легкомоторного самолета.

Из-за технических неисправностей самолет совершил вынужденную посадку на автодорогу, при этом снес несколько автомобилей. Самолет и машины получили значительные механические повреждения. 5 человек пострадали, из них джвое из самолета. В одном из автомобилей за рулем была 60-летняя женщина и ее 2х летний внук. Муж этой женщины сообщил прессе, что для их семьи это странный и страшный день: в этот день трагически погиб его сын, умерла его мать.

Видео и фото: FOX 13 news

 

Теги: видео , дтп , мировые новости , необычное , сша
Категории: ДТП Происшествия Мировые новости Лента новостей

Оставить комментарий

Загрузка...
5