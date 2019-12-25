Необычный улов: петербургский рыбак поймал в Неве черепаху

Он отпустил её обратно в реку.

Сегодня, 15 марта, рыбак поймал в Петербурге черепаху. Известно, что он отпустил её обратно в Неву.

Пользователи социальных сетей остались крайне не довольны поступком рыбака. По их словам, животное, скорее всего, попало в реку из-за недобросовестных хозяев, которые решили его выкинуть.

Также они отметили, что это красноухая черепаха, которая живёт только в тёплой воде, поэтому в Неве она погибнет.

Ранее мы сообщили, что петербуржцы заметили странного зверька на дороге.

Фото: Интересные события в Санкт-Петербурге / ВКонтакте