Петербуржцы заметили странного зверька на дороге

Интересный инцидент произошел на Петергофском шоссе.

Петербуржцы поделились наблюдениями в соцсетях. Мужчина рассказал, что по тропинке проспекта Маршала Жукова бежал большой зверек, похожий по размерам на кота. Приглядевшись, очевидец спутал зверя с крысой. Петербуржец утверждает, что животное бежало к трамвайной остановке.

Когда трамвай приехал, зверек долгое время сидел и смотрел на машиниста. Выходившие пассажиры испугались нежданного гостя. Далее животное развернулось и медленно побрело к пешеходному переходу, ждать "зеленый" с людьми. Что произошло потом, неизвестно.

"Но на крысу он мало был похож. Скорее, на какого-то лесного (животного). Но посмотрев по интернету, вроде бы черная крыса или около того", – прокомментировал очевидец.

Ранее мы сообщали, что два каршеринга столкнулись на проспекте Культуры.

Фото: fishki.net