Шеф-повар поделился рецептом необычного маринада для шашлыка

По задумке эксперта, готовый шашлык подаётся в буханке хлеба.

Уже совсем скоро в Петербург придёт долгожданный дачный сезон. Зачастую горожане открывают его выездами на природу с шашлыками, однако стандартные маринады на основе уксуса, майонеза и минеральной воды уже никого не удивляют. Шеф-повар Сергей Кулаков рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", как можно порадовать родственников и друзей необычным рецептом свиного шашлыка на хлебном маринаде с салатом "Шакароб".

Чтобы приготовить блюдо, необходимы следующие ингредиенты: свиная шея, репчатый лук, соевый соус, ржаной хлеб, помидоры, кинза, красный лук, лимонный сок, соль, перец, паприка и растительное масло. Свинину нужно нарезать кусочками размером 4x4 или 5X5 см, срезав с них жировой нарост. Затем нарезается лук, добавляется немного соли и хорошо отжимается до получения лукового сока. Сам лук добавляется в свинину вместе с небольшим количеством сладкой паприки, соевого соуса и лимонного сока. Маринад необходимо перемешать и добавить горстку молотого перца, а также растительное масло для раскрытия вкуса специй.

По задумке эксперта, готовый шашлык подаётся в буханке хлеба. Мякиш от неё нужно вырезать, отделив шляпку буханки, а затем разрезать его, залить водой в соотношении 50/50 и размять. Полученная хлебая кашица добавляется в маринад, который снова перемешивается.

Мариноваться наш шашлык будет при комнатной температуре примерно 2-3 часа, а в холодильнике – 12 часов. Сергей Кулаков, шеф-повар

К шашлыку повар советует приготовить узбекский "Шакароб" из помидоров, красного лука и мелко нарезанной кинзы с добавлением лимонного сока, оливкового масла, соли и перца. Для усиления вкуса салат должен постоять 30 минут.

Ранее мы сообщили о том, что для приготовления окрошки на квасе петербуржцам придётся потратить более тысячи рублей.

Фото: Pxhere