Шеф-повар Матвеев объяснил, что пальмовое масло в сыре позволит определить маркировка

Эксперт дал советы по покупке сыра.

Шеф-повар Андрей Матвеев объяснил, что пальмовое масло в сыре позволит определить маркировка. Такое заявление специалист сделал в интервью для информационного агентства "Прайм". Эксперт из сообщества Chefs Team Russia объяснил журналистам, что по вкусу и на ощупь выявить наличие пальмового масла в продукте будет сложно. Это связано с тем, что недобросовестные производители скрывают его за счет различных вкусовых добавок. В первую очередь рекомендуется выбирать товар по стоимости.

Существует маркировка "сырный продукт" — это продукты, содержащие растительные жиры. Сыром же можно называть только продукт из молока. Андрей Матвеев, шеф-повар из Chefs Team Russia

По словам аналитика, в российских магазинах часто можно встретить маркировки СЗМЖ. Такими надписями изготовители обозначают товар с заменителями молочных жиров. Еще одна аббревиатура БЗМЖ говорит о товаре без заменителей молочных жиров. К последней категории относится сыр. Дорогостоящие сыры, сыры с плесенью (для примера - бри или камамбер) в большинстве своем производятся из молока и практически не подделываются.

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