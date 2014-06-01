Петербуржцам рассказали, какие продукты помогут восстановиться после коронавируса

В пищу стоит употреблять больше круп и бобовых.

Переболевшим коронавирусной инфекцией петербуржцам подсказали, какие продукты помогут быстрее восстановиться после болезни. В пищу стоит употреблять больше круп, которые богаты витаминами группы В. В их числе овсянка, гречка, рис, перловка и булгур. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу, ссылаясь на слова эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргариты Провоторовой.

Также восстановлению помогут бобовые, содержащие легкоусвояемый растительный белок: фасоль, нут и чечевица. Полезными будут такие микроэлементы, как медь и цинк. Кроме того, очень важно есть в день не менее 5 порций свежих овощей, фруктов, ягод, салатных листьев и зелени. Эти продукты богаты витаминами, бета-каротином, фолиевой кислотой и клетчаткой, которая необходима для поддержания микробиома кишечника.

Кроме всего прочего, в рационе обязательно должна быть рыба, растительные масла и орехи. Также нужно есть кисломолочные продукты умеренной жирности: творог, сыр, кефир, простоквашу, белый йогурт без сахара.

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