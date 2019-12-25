Трое мигрантов едва не зарезали земляка в Петербурге

Пострадавший попал в больницу с колото-резаной раной живота.

Полиция Петербурга проводит проверку после сообщения о поножовщине в Калининском районе. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Конфликт между мигрантами произошел в ночь на 20 октября во дворе дома №11 на улице Вавиловых. Очевидец рассказал, что трое неизвестных неславянской внешности попросили его вызвать скорую помощь. Через некоторое время незнакомцы скрылись, не дождавшись медиков.

Позже в Городскую больницу №3 неизвестные доставили гражданина Республики Узбекистан с колото-резаной раной живота в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшим оказался нелегальный мигрант. В беседе с полицейскими он заявил, что поссорился с тремя незнакомцами, после чего его избили и ранили ножом.

По камерам наружного видеонаблюдения удалось установить, что мигранта доставили в больницу на автомобиле каршеринга. В ходе допроса подозреваемые заявили, что проезжали мимо и решили помочь земляку. Несмотря на это, их задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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