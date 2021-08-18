Нейрохирурги Петербурга выполнили редкую операцию по декомпрессии нервного корешка шейного отдела позвоночника

В медицинском центре прошла необычайная операция по разрешению проблемы с нервным корешком в шейном отделе позвоночника под руководством нейрохирургов.

Женщина, 33 года, обратилась в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе с жалобами на интенсивную плечевую боль, постоянную усталость, мигрени и онемение в правой руке. Об этом рассказала пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.

С помощью МРТ выявили дегенеративно-дистрофические изменения в шейном отделе позвоночника, частичное срастание тел позвонков C3-C4 в задней области и недоразвитие диска C3-C4. Также с помощью КИ подтвердился стеноз позвоночного канала.

Операция на данном уровне позвоночника представляла определенные сложности из-за близкого анатомического взаимодействия с кровеносными сосудами, нервными путями и костными структурами.

После успешного оперативного вмешательства пациентка не только избавилась от боли, но и быстро восстановила активный образ жизни. Она покинула стационар на вторые сутки после операции для дальнейшего амбулаторного лечения дома и уже через две недели вернулась на работу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 23 августа родлись тройняшки.

Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга

