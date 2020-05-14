Неймар продлил контракт с "ПСЖ" до 2025 года

Бразилец выступает в команде с 2017-го.

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар продлил контракт с "ПСЖ". Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

В опубликованном заявлении уточняется, что новое соглашение с 29-летним игроком рассчитано до 2025 года. Подробности сделки не разглашаются.

Напомним, Неймар играет за "ПСЖ" с 2017 года. Его трансфер из "Барселоны" стал самым дорогим в истории футбола - 222 млн евро. В составе "парижан" бразильский форвард стал трехкратным чемпионом Франции и двукратным обладателем кубка страны. В нынешнем сезоне Неймар провел за клуб 27 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.

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