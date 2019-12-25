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Неизвестные заявили в ФСБ России о заминировании школ в Петербурге
Сегодня, 9:41
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nadezhda_sib

Неизвестные заявили в ФСБ России о заминировании школ в Петербурге

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Эвакуация не проводилась.

Вчера, 6 октября, в УФСБ России по Петербургу и области поступило сразу же несколько сообщений о заминировании зданий. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Злоумышленики сообщили о заминировании лицея №488 на проспекте Просвещения, школе №80 на проспекте Мира и ТРЦ "Галерея". Во всех случаях эвакуация не проводилась, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне в школе на Восстания загорелся кабинет английского языка. 

Фото: Piter.TV

Теги: заминирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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