Неизвестные заявили в ФСБ России о заминировании школ в Петербурге

Эвакуация не проводилась.

Вчера, 6 октября, в УФСБ России по Петербургу и области поступило сразу же несколько сообщений о заминировании зданий. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Злоумышленики сообщили о заминировании лицея №488 на проспекте Просвещения, школе №80 на проспекте Мира и ТРЦ "Галерея". Во всех случаях эвакуация не проводилась, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне в школе на Восстания загорелся кабинет английского языка.

Фото: Piter.TV