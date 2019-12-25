Аноним предупредил ФСБ России о минировании школы в Петербурге

В учреждении не нашли ничего опасного.

В понедельник, 5 октября, в полицию Петербурга сообщили о заминировании городской школы. Как стало известно Piter.TV из источника в правоохранительных органах, письмо с угрозой пришло на электронную почту ФСБ России.

"Заминированным" оказалось учреждение №80 на улице Мира, эвакуацию в школе решили не проводить. Обход полицейских не выявил в здании никаких опасных веществ или предметов. Материалы дела направили в городское следственное управление ГУ МВД.

Ранее мы рассказывали, как аноним "заминировал" ТРЦ на Приморском проспекте и потребовал миллион рублей.

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