Неизвестный подставил юную петербурженку, заявив о детях в заложниках

Так мужчина решил отомстить ей за неудачную переписку в Telegram.

Вечером 6 декабря на электронную почту ФСБ пришло письмо, в котором говорилось, что 17-летняя петербурженка прячет у себя в квартире взрывчатку и удерживает силой 12-летних детей. Об этом стало известно Piter.TV.

К сообщению был прикреплен номер "злоумышленницы". Оказалось, что телефон принадлежит мужчине, который проживает на улице Дмитрия Устинова. Отправившись по адресу, правоохранители нашли ту самую девушку. Она пользовалась номером, оформленным на отца.

Ситуацию с взрывчаткой и заложниками она назвала местью за неудачное знакомство в интернете. Девушка рассказала, что познакомилась с мужчиной в Telegram-канале. Между ними завязался конфликт, после которого незнакомец удалил переписку обоих собеседников. Судя по всему, он решил отомстить 17-летней петербурженке, заявив на нее в ФСБ. Сама девушка уверила полицейских, что не отправляла никаких сообщений.

Стражи порядка проверили квартиру девушки, заложников и взрывчатки в ней не нашли. Установить контакты шутника полицейским пока не удалось.

Ранее мы писали, что в Петербурге девочка два месяца общалась с безработным в Telegram и отправляла ему обнаженные фото.

Фото: Piter.TV