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В ТЦ на Ветеранов неизвестный вытащил из женской сумочки 100 тысяч рублей
Сегодня, 10:07
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nastya960

В ТЦ на Ветеранов неизвестный вытащил из женской сумочки 100 тысяч рублей

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Инцидент произошел в помещении выдачи интернет-заказов.

Женщина лишилась крупной суммы во время шопинга в торговом центре на проспекте Ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в полицию обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный в помещении выдачи интернет-заказов вытащил из ее сумки деньги. С собой покупательница носила 100 тысяч рублей.

Проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее разбойник из парка Есенина получил три года условно.

Фото: pixabay 

Теги: деньги, кража, сумочка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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