В ТЦ на Ветеранов неизвестный вытащил из женской сумочки 100 тысяч рублей

Инцидент произошел в помещении выдачи интернет-заказов.

Женщина лишилась крупной суммы во время шопинга в торговом центре на проспекте Ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Накануне в полицию обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный в помещении выдачи интернет-заказов вытащил из ее сумки деньги. С собой покупательница носила 100 тысяч рублей.

Проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего.

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