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Неизвестный вымогал у петербуржца деньги, угрожая распространить интимное видео с его дочерью
Сегодня, 8:37
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Неизвестный вымогал у петербуржца деньги, угрожая распространить интимное видео с его дочерью

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В произошедшем разбираются следственные органы.

Во вторник, 25 июля, в полицию обратился житель Петербурга 1982 года рождения, с заявлением о том, что неизвестный шантажировал его при помощи материалов интимного характера с участием его несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам мужчины, в июле 2023 года неизвестный требовал у него деньги посредством социальной сети за нераспространение личного видео интимного характера с дочерью заявителя 2010 года рождения.

В произошедшем разбираются следственные органы.

Ранее стали известны подробности об изнасиловании восьмиклассницы на Обводном канале.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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