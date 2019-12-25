Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента

В ходе мероприятия не было сказано ничего, что могло бы повредить внешнеполитическому курсу Дании.

Неизвестный выдал себя за бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на заседании датского парламента. Об этом сообщает сайт законодательного органа.

Заседание датского парламента было посвящено политической ситуации в Белоруссии. В процессе человек, который претворялся Тихановской, заявил, что не уже сорок минут не может включить свою веб-камеру. По прошествии нескольких минут депутаты поняли, что происходит что-то странное, и прекратили заседание.

В отчёте сказано, что в ходе мероприятия не было сказано ничего, что могло бы повредить внешнеполитическому курсу Дании.

Ранее мы писали, что Словакия отзывает посла из Белоруссии.

Фото: телеграм-канал "Пул первой".