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Неизвестный вынудил 11-летнюю девочку из Ленобласти отправить ему интимные фото
Сегодня, 9:51
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nastya960

Неизвестный вынудил 11-летнюю девочку из Ленобласти отправить ему интимные фото

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В полицию с заявлением обратилась 39-летняя мама девочки.

В социальной сети неизвестный под псевдонимом "Андрей Каратов"переписывался с 11-летней жительницей Ленобласти. Мужчина вынудил несовершеннолетнюю отправить ему фотографии интимного характера. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию с заявлением обратилась 39-летняя мама девочки. Она рассказала, что неизвестный общался с ее ребенком 28 марта. Собеседник знал, что девочке 11 лет, но все равно попросил её обнаженные фото.

На данный момент следователи завели уголовное дело.

В Петербурге водитель такси присылал школьнице интимные фото и сообщения.

Фото: pixabay 

Теги: интимные фото, школьница
Категории: Лента новостей,

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