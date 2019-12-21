Неизвестный вынудил 11-летнюю девочку из Ленобласти отправить ему интимные фото

В полицию с заявлением обратилась 39-летняя мама девочки.

В социальной сети неизвестный под псевдонимом "Андрей Каратов"переписывался с 11-летней жительницей Ленобласти. Мужчина вынудил несовершеннолетнюю отправить ему фотографии интимного характера. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию с заявлением обратилась 39-летняя мама девочки. Она рассказала, что неизвестный общался с ее ребенком 28 марта. Собеседник знал, что девочке 11 лет, но все равно попросил её обнаженные фото.

На данный момент следователи завели уголовное дело.

В Петербурге водитель такси присылал школьнице интимные фото и сообщения.

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