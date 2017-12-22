Неизвестный угрожал пистолетом пассажирам автобуса 533

Об инциденте рассказал ребенок.

Вечером в пятницу, 25 декабря, во Всеволожском районе произошел странный инцидент, сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился мужчина и заявил, что его ребенок стал свидетелем, как в автобус №533 (от станции метро "Ладожская" до Колтуши) зашел мужчина с женщиной, вытащил пистолет и начал требовать освободить места для женщин. Водитель автобуса никак не отреагировал. По всей видимости, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что водитель "Мерседеса" был уже мертв, когда въехал в здание на Кадетской линии.

Фото: Piter.TV