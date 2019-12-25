Водитель "Мерседеса" был уже мертв, когда въехал в здание на Кадетской линии

Накануне вечером, 24 декабря, на Кадетской линии,1, произошло ДТП, сообщил "Дорожный инспектор".
По предварительным данным, 45-летний водитель "Мерседеса" был уже мертв, когда врезался в угол бывшей Академии тыла и транспорта. Супруга погибшего уточнила, что у мужчины были проблемы с сердцем, он собирался сделать операцию после новогодних праздников.
Сам водитель жил в Москве, но регулярно приезжал в Северную столицу.
Видео: момент столкновения двух иномарок на перекрестке Луначарского и Светлановского.
Фото: "Дорожный инспектор"/ Вконтакте
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