Неизвестные стреляли в школьника из пневмата в Московском районе

Мать мальчика подала заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В субботу, 15 июля, в больницу самостоятельно обратился ученик седьмого класса 2009 года рождения с ушибом левого плечевого сустава грудной клетки справа. По словам мальчика, накануне он получил телесные повреждения в результате стрельбы неизвестных из пневматического пистолета на футбольном поле по 5-му Предпортовому проезду. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавший отпущен удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи. Примет стрелявших он не запомнил.

Мать школьника подала заявление в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец стрелял из пневматической винтовки по прохожим.

Фото: Piter.TV