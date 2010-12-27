Неизвестный с ножом забрал из кассы АЗС на Волхонском шоссе 20 тысяч рублей

На вид злоумышленнику 25-27 лет.

Накануне в полицию Петербурга поступило заявление от работника автозаправки, которая находится на Волхонском шоссе. Оператор рассказал, что на АЗС напал неизвестный и забрал все наличные деньги из кассы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Неизвестный напал на оператора около десяти часов вечера 2 сентября. На вид злоумышленнику 25-27 лет, он угрожал ножом и требовал деньги. Получив отказ, мужчина силой забрал из кассы 20 тысяч рублей, затем скрылся.

Полиция проводит проверку, возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

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Фото: Piter.TV