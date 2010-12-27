Четверо жителей Васильевского острова инсценировали ограбление салона сотовой связи

Преступники могут лишиться свободы на срок до шести лет.

Василеостровский районный суд рассмотрит дело четырех местных жителей, которые инсценировали в Петербурге ограбление салона сотовой связи. Следствие посчитало спектакль стоимостью более 900 тыс. рублей особо тяжким преступлением. Теперь его актеры могут отправиться за решетку на срок до шести лет. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Обвиняемые заранее договорились об ограблении. Поскольку один из них работал в пострадавшем салоне, трое его коллег без труда разыграли целое представление. Пока один преступник дежурил на выходе, двое других притворно напали на сотрудника магазина, украли из салона имущество и скрылись с места происшествия. Когда злоумышленники уехали, их соучастник вызвал полицию.

Уголовное дело возбудили по статье за кражу группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере.

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