Пассажир "ВАЗ" скончался после столкновения с деревом в Тихвинском районе

Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вечером 22 августа в Тихвинском районе произошло ДТП, один пострадавший скончался на месте. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла около 23:30 на 150 км региональной трассы "Лодейное поле - Тихвин - Будогощь". Водитель 1970-го года рождения по неустановленным причинам съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчина ехал со стороны садоводства Кайвакса в сторону Тихвина.

В результате столкновения погиб пассажир 1965-го года рождения. Водителя доставили в Тихвинскую городскую больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП и устанавливают причины произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что летевший в Петербург самолет экстренно вернулся в аэропорт Самары.

Видео: УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти