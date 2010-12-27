Летевший в Петербург самолет экстренно вернулся в аэропорт Самары

По предварительной информации, на борту вышла из строя система кондиционирования.

Поздно вечером 22 августа Boing 737 авиакомпании Smartavia, летевший из Самары в Петербург, был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета. По предварительным данным, на борту вышла из строя система кондиционирования. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Самолет вылетел из аэропорта Курумоч 22 августа в 22:10. В 0:22 он должен был приземлиться в Пулково, однако вместо этого пассажиров вернули обратно в Самару.

Очевидцы рассказали, что с каждой минутой полета в салоне самолета становилось все жарче и жарче. Примерно через полтора часа после вылета на связь вышел командир борта и сообщил о возвращении в Курумоч.

В пресс-службе аэропорта подтвердили информацию о возвращении борта. Авиакомпания не стала называть причины внештатной ситуации.

Известно, что 23 августа в 05:30 самолет вылетел в Петербург. На борту находились 140 человек, многие летели с детьми.

Ранее мы писали, что вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Пулково.

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