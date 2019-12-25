Неизвестный подстрелил петербуржца на остановке возле Большеохтинского кладбища

Потерпевший самостоятельно обратился в больницу с множественными огнестрельными ранениями правой стопы.

Полиция Петербурга разыскивает неизвестного, который накануне вечером открыл стрельбу на остановке общественного транспорта возле Большеохтинского кладбища. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во время внезапной ссоры двух мужчин на улице. Неизвестный выстрелил из пистолета в 49-летнего оппонента и скрылся. Пострадавший смог самостоятельно обратиться в больницу. У него диагностировали множественные огнестрельные ранения правой стопы. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

На вид нападавшему 35-40 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Ленобласти мужчина убил жену и пытался покончить с собой.

Фото: Piter.TV