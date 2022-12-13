Неизвестный домогался до жительницы Сестрорецка в её доме

У подозреваемого есть снятые судимости за побои и наркотики.

В среду, 26 апреля, в экстренные службы обратилась женщина 1966 года рождения, которая сообщила, что примерно в 4:00 по месту её жительства в доме по улице Всеволода Боброва неизвестный совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Об этом стало известно Piter.TV.

В 04:55 оперативники задержали подозреваемого "по горячим следам": им оказался 30-летний мужчина, проживающий неподалёку.

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что у подозреваемого есть снятые судимости за побои и наркотики.

Ранее мы сообщили о том, что 14-летнего подростка подозревают в изнасиловании 45-летней петербурженки.

Фото: Piter.TV